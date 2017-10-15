В Екатеринбурге велосипедист покалечил ребенка у девятой гимназии

У мальчика отек лица и раскрошены три зуба.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Жительница Екатеринбурга Екатерина Б., просит помощи у возможных очевидцев ЧП, которое произошло 12 октября.

В 16.25 неизвестный велосипедист на полной скорости сбил ее сына на проспекте Ленина напротив входа в гимназию № 9.

– У ребенка ушибы, раскрошены три постоянных зуба, один из них – под корень, – написала Екатерина у себя на странице в социальной сети.

После столкновения велосипедист уехал дальше по Ленина, пересек улицу Карла Либкнехта, затем Восточную, а потом в сторону УПИ. Мама пострадавшего мальчика также делится и видео с камер наблюдения школы, где отчетливо видно момент столкновения.

"Нашей Газете" удалось взять комментарий у представителей учебного учреждения. Они заявили, что пострадавшим является ученик 5 класса.