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В Свердловской области управляющий предприятия «кинул» партнеров на 5,5 миллионов

В Свердловской области управляющий предприятия "кинул" партнеров на 5,5 миллионов
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
Суд приговорил его к реальному тюремному сроку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Городской суд Кушвы вынес приговор бывшему конкурсному управляющему местного предприятия, обвиняемому в мошенничестве, сообщает областное МВД.

Согласно материалам дела, подсудимый заключил договор купли-продажи на несколько объектов промышленной недвижимости на 5,5 миллионов рублей.

– Со стороны покупателя условия договора были выполнены,  деньги выплачены полностью, но собственником недвижимости стал другой субъект.

Эти же объекты были проданы за 789 тысяч рублей организации, единственным учредителем которой являлся сам обвиняемый, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

  • Установлено, что мужчина действовал умышленно и планировал завладеть деньгами потерпевшего.
  • Суд приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа 600 тысяч рублей.

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Олег Галимов, 16.10.2017, 11:50
Тэги: Криминал, Деньги, Недвижимость
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