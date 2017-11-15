Свердловчанка отправилась в колонию за брошенный в полицейского стул

Еще одного силовика она пнула ногой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Красноуфимске 24-летняя рецидивистка вновь вернулась в места не столь отдаленные, после того как напала на двух полицейских. В феврале этого года девушка была доставлена в отдел полиции вместе со своим знакомым.

– Находясь в помещении дежурной части, девушка вела себя агрессивно. В одного полицейского она бросила стулом, другому нанесла несколько ударов ногой, – рассказали в пресс-службе СУ СКР Свердловской области.

При этом рецидивистка оскорбляла силовиков. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

С учетом прежней судимости ей назначили 1 год и 8 месяцев колонии общего режима.

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