В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку

В полиции воздерживаются от комментариев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Сегодня днем в Екатеринбурге полиция оцепила дом № 19 по улице Шейнкмана. По сообщениям очевидцев E1, в одной из мусорных урн нашли предмет похожий на взрывчатку.

В городском МВД ситуацию комментировать не стали, а в областном главке обещали дать комментарии позже.

– Мы такие вещи комментируем только по итогу проверок, – заявил "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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