В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку

В полиции воздерживаются от комментариев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Сегодня днем в Екатеринбурге полиция оцепила дом № 19 по улице Шейнкмана. По сообщениям очевидцев E1, в одной из мусорных урн нашли предмет похожий на взрывчатку.
В городском МВД ситуацию комментировать не стали, а в областном главке обещали дать комментарии позже.
– Мы такие вещи комментируем только по итогу проверок, – заявил "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- Напомним, что в этом году волна лжеминирований прокатилась по всей стране.
- В Екатеринбурге несколько раз эвакуировали крупные торговые центры.
- Также минувшей осенью в Екатеринбурге за один день "заминировали" сразу десять школ.
- Глава ФСБ заявлял, что за этим стоят четверо россиян, которые скрываются за границей.
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