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В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку

В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
В полиции воздерживаются от комментариев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Сегодня днем в Екатеринбурге полиция оцепила дом № 19 по улице Шейнкмана. По сообщениям очевидцев E1, в одной из мусорных урн нашли предмет похожий на взрывчатку.

В городском МВД ситуацию комментировать не стали, а в областном главке обещали дать комментарии позже.

– Мы такие вещи комментируем только по итогу проверок, – заявил "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Олег Галимов, 16.11.2017, 12:15
Тэги: Происшествия
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Даниил тетерин16 ноября 2017, 13:19
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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