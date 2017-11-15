В Екатеринбурге няня убила мать троих детей, чтобы забрать себе одного из них

Женщина нанесла 15 ударов ножом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В столице Урала совершено жестокое убийство. Девушка, работавшая няней в одной из екатеринбургских семей, убила свою работодательницу – маму ребенка, с которым она сидела.

По предварительным данным, подозреваемая нанесла женщине 15 ударов ножом.

Как пишет "КП-Екатеринбург", 29-летняя Алена около года работала няней в семье, где было трое детей. Женщина тоже мечтала о детях и муже, которых у нее не было. Позже Мария призналась следователям, что начала завидовать работодательнице, и именно это стало для нее основной причиной убийства. Подозреваемая решила: детям будет лучше с ней, чем с родной матерью, после чего она взялась за нож.

У погибшей осталось трое детей.

Как рассказали НАШЕЙ в следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, тело женщины обнаружил ее муж.

– Тело женщины обнаружили в квартире с ножевыми ранениями в ночь на 13 ноября. Под утро она скончалась в больнице. Подозреваемая задержана и вчера по нашему ходатайству арестована на 2 месяца, пока идет расследование, – прокомментировали в ведомстве.

Следователи добавили, что свою вину подозреваемая полностью признала. В отношении нее будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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