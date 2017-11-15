В Екатеринбурге поезд задавил мужчину, который шел в наушниках

Пешеход шел возле путей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
В Екатеринбурге в ночь на 16 ноября поезд насмерть сбил мужчину.
Трагедия произошла на перегоне между станциями Шарташ и Аппаратная. Мужчина шел возле путей с наушниками в ушах, и не слышал приближающегося грузового поезда. Машинист подал несколько звуковых сигналов, однако пешеход на них не отреагировал.
- Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку. По предварительным данным, мужчине было 37 лет.
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