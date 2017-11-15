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В Екатеринбурге силовики эвакуировали здание «Космоса»

В Екатеринбурге силовики эвакуировали здание "Космоса"
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Корреспондент НАШЕЙ находится на месте событий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации людей, связанные с сообщениями о якобы заложенных  бомбах. 
 
В настоящий момент силовики эвакуировали здание ККТ "Космос". 
 
Пожарные подцепили гидранты к колодцам. А полицейские обходят здание.
 
Как сообщает корреспондент НАШЕЙ, кинологов с собаками около здания пока нет.
 
 
Но полицейские ждут их прибытия.

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Евгений Стоянов, 16.11.2017, 21:40
Тэги: Происшествия, Эксклюзив
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