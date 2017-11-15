В Екатеринбурге силовики эвакуировали здание «Космоса»

Корреспондент НАШЕЙ находится на месте событий.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации людей, связанные с сообщениями о якобы заложенных бомбах.
В настоящий момент силовики эвакуировали здание ККТ "Космос".
Пожарные подцепили гидранты к колодцам. А полицейские обходят здание.
Как сообщает корреспондент НАШЕЙ, кинологов с собаками около здания пока нет.
Но полицейские ждут их прибытия.
- Напомним, сегодня в Екатеринбурге из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали дом.
- Глава Свердловского МВД назвал точное количество сообщений, которое посутпило в адрес объектов города. Всего за осень было эвакуировано больше 70 тысяч человек.