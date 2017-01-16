На Юго-Западе в Екатеринбурге нашли тело бывшего сотрудника ГУФСИН

Следовали предполагают, что он умер от переохлаждения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
В понедельник, 16 января, на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге обнаружили тело 32-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН Александра Карамышева, которого искали с 8 января.
По данным следователей, при нем они нашли личные вещи. Основная причина смерти, которую сейчас рассматривают правоохранители, – переохлаждение. На теле погибшего не нашли повреждений.
- По факту произошедшего следователи организовали проверку.
- Мужчина пропал в новогодние праздники. Ночью он вышел из гостей и ушел в неизвестном направлении.
- В последний раз Александр Карамышев выходил на свою личную страницу в социальной сети 9 января в 22.18.