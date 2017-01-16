Свердловчанин зарезал соседа за просьбу не шуметь

Суд отправил убийцу в тюрьму на 11 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Верхотурье суд вынес приговор убийце, который зарезал соседа за замечание, сообщили в областной прокуратуре сегодня, 17 января.

Житель Верхотурья убил соседа за замечание

В августе 2016 года житель Верхотурья Владимир Шихов вместе с приятелями распивал алкоголь у себя в квартире. Застолье было слишком шумным и мешало отдыхать соседу Владимира, который попросил компанию разойтись и не мешать его семье.

Суд приговорил убийцу к 11 годам тюрьмы

Между мужчинами произошел конфликт, после которого они решили выйти на улицу, где завязалась драка. Шихов в борьбе проиграл соседу, после чего вернулся в квартиру, взял нож и ударил соседа в живот. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Суд признал Шихова виновным в убийстве и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

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