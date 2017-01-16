В Екатеринбурге установлена причина смерти девятимесячной девочки, которую нашли мертвой под батареей

Девочка скончалась из-за ожогов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
По факту смерти девятимесячного ребенка 13 января под батареей в квартире возбуждено уголовное дело по статье «приченение смерти по неосторожности». Следователи намерены выяснить, кто виноват в трагедии.
Сейчас известно, что причиной смерти стали ожоги.
- Напомним, обожженное тело малышки нашли под батареей 14 января мать и ее сожитель. Вечером, по ее собственным словам, мать уложила ребенка рядом с собой, а утром нашла под батареей бездыханное тело.
- В ходе следствия допрашиваются свидетели, устанавливается характеристика семьи, в которой проживала малолетняя девочка. Расследование уголовного дела продолжается.