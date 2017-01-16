В Ирбите рухнула крыша 130-летнего памятника архитектуры

Пострадавших, к счастью, нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
В Ирбите во вторник, 17 января, на улице Революции обрушилась крыша в здании 1887 года постройки. По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет.
Ирбитская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. Как отметили в пресс-службе областного ведомства, сегодня утром, в 8.57, в нежилом здании № 25 по улице Революции упала крыша и часть стены дома.
По предварительной информации, это постройка относится к 1887 году. Здание двухэтажное, является образцом жилищного строительства конца 19 века и считается памятником архитектуры, находится на балансе области.
На место с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов выехал Ирбитский межрайонный прокурор Станислав Саноцкий.
— Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащего содержания и эксплуатации данного памятника архитектуры, установит, какие меры предпринимались по его ремонту. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — уточнили в пресс-службе ведомства.
- Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
- В сентябре и в июле 2016 года в том же Ирбите упали части стен старых домов, один из них также был признан памятником архитектуры.