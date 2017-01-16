В селе под Каменском-Уральским пенсионер пырнул ножом в живот молодую соседку

Утром они вместе распивали спиртное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В понедельник, 16 января, бригада скорой помощи госпитализировала тридцатилетнюю женщину из села Сипаевское, расположенного под Каменском-Уральским. У нее было ножевое ранение брюшной полости, пишет KU66.

Известно, что молодая женщина нигде не работала. В тот день утром в 10 часов утра она выпивала с 65-летним соседом. Собутыльники поссорились, и мужчина ударил соседку ножом в живот.