Очевидцы сообщают, что на Крылова в Екатеринбурге обстреляли трамвай

Полиция проводит проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017
В Екатеринбурге полиция организовала проверку после того, как очевидцы сообщили, что в районе остановки Крылова обстреляли трамвай. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе УМВД.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня, 17 февраля, днем. Сейчас на месте случившегося работают стражи порядка.
Пассажиры трамвая рассказывают, что услышали резкий хлопок, а после увидели, что у трамвая повреждено стекло в окне.
- В настоящее время движение трамваев в сторону центра приостановлено.