Очевидцы сообщают, что на Крылова в Екатеринбурге обстреляли трамвай

Полиция проводит проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В Екатеринбурге полиция организовала проверку после того, как очевидцы сообщили, что в районе остановки Крылова обстреляли трамвай. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе УМВД.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня, 17 февраля, днем. Сейчас на месте случившегося работают стражи порядка.

Пассажиры трамвая рассказывают, что услышали резкий хлопок, а после увидели, что у трамвая повреждено стекло в окне.