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В Екатеринбурге со здания МРСК Урал рухнула часть крыши

В Екатеринбурге со здания МРСК Урал рухнула часть крыши
16+
Фото: «Наша Газета»
Конструкция повредила стекла офисного центра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В Екатеринбурге со здания на улице Мамина-Сибиряка, 140, упал кусок крыши, сообщили 17 февраля 2017 года «Нашей Газете» очевидцы.

По словам Анастасии Паньковой, часть крыши рухнула под тяжестью снега. Обломками кровли разбито стекло офиса на втором этаже.

— К счастью, никто из людей не пострадал. Сорвало какую-то часть, но нас не зацепило, — добавил в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ владелец кафе «Подсолнухи. Необыкновенные пироги и десерты» Андрей Семенов.

Корреспондент НАШЕЙ передает с места событий, что в настоящее время место падения жестяной части огорожено лентой.

— Произошло это полчаса назад. Услышала шум. Снег за окном посыпался и стекла. Люди сразу на улицу повыскакивали. Но, к счастью, никто не пострадал. На тротуаре в это время пешеходов не было в этом месте. Поэтому ни МЧС, ни скорая, ни полиция не приезжали, — добавила в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ официантка заведения.

  • 17 января около часа дня на голову женщине с ребенком, которые проходили около многоэтажки на Шмидта, 72, упала глыба снега и льда.
  • В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 17.02.2017, 17:48
Тэги: Происшествия, Эксклюзив
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Горожанин17 февраля 2017, 18:13
Кошмар! Это чья работа? ЖКХ?
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