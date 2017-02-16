В Екатеринбурге со здания МРСК Урал рухнула часть крыши

Конструкция повредила стекла офисного центра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В Екатеринбурге со здания на улице Мамина-Сибиряка, 140, упал кусок крыши, сообщили 17 февраля 2017 года «Нашей Газете» очевидцы.

По словам Анастасии Паньковой, часть крыши рухнула под тяжестью снега. Обломками кровли разбито стекло офиса на втором этаже.

— К счастью, никто из людей не пострадал. Сорвало какую-то часть, но нас не зацепило, — добавил в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ владелец кафе «Подсолнухи. Необыкновенные пироги и десерты» Андрей Семенов.

Корреспондент НАШЕЙ передает с места событий, что в настоящее время место падения жестяной части огорожено лентой.

— Произошло это полчаса назад. Услышала шум. Снег за окном посыпался и стекла. Люди сразу на улицу повыскакивали. Но, к счастью, никто не пострадал. На тротуаре в это время пешеходов не было в этом месте. Поэтому ни МЧС, ни скорая, ни полиция не приезжали, — добавила в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ официантка заведения.