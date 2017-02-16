В Екатеринбурге совершено нападение на банк в районе перекрестке Щорса — Белинского

Налетчик взял деньги, угрожая пистолетом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017
В Екатеринбурге утром 17 февраля 2017 года неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на банк, расположенный в районе перекрестка улиц Щорса — Белинского, сообщает пресс-группа городского УМВД.
По данным полиции, мужчина вошел в отделении и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги. Сумма, которой завладел налетчик, не уточняется.
Сообщение о разбойном нападении на банк поступило в полицию в 09.55. Возбуждено уголовное дело.
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