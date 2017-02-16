Мальчик задохнулся от ядовитого газа: выяснена причина смерти подростка в Академическом микрорайоне

Из того же района в больницу попал еще один ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Следователи выяснили причину смерти 13-летнего подростка, чье тело нашли в среду, 15 февраля, на улице Краснолесья. Мальчик отравился неизвестным веществом, по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы. При этом в четверг, 16 января, из школы в том же районе в больницу доставили еще одного подростка, который пожаловался на плохое самочувствие.

Как рассказал НАШЕЙ официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, погибший ребенок, скорее всего, отравился.

— Вскрытие показало, что смерть несовершеннолетнего могла наступить в результате отравления неизвестным ядом. Есть основания полагать, что вещество находилось в аэрозольном баллончике, который нашли рядом с телом подростка, — уточнил Шульга.

Также вчера днем, 16 февраля, из школы № 23 на Павла Шаманова, стало плохо еще одному подростку.

— 13-летнего мальчика госпитализировали в больницу № 11. Он был бледным, с высоким давлением. С подозрением на сердечно-сосудистое заболевание мальчика увезли в 11-ю больницу. Врачи обследовали его, включая проведение ЭКГ, но показаний для госпитализации не было. Ребенка отпустили домой, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Горздрава.

Как уточнил Шульга, следственному комитету о других отравившихся подростках информации не поступало.