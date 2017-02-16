Когда вы смотрите в телефон, кто-то смотрит на вас: криминальная троица лишала екатеринбурженок гаджетов

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Мишенью воров становились девушки, которые открыто пользовались своими сотовыми на остановках и в транспорте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В уральской столице полицейские задержали трех безработных мужчин, которые, предположительно, совершили серию карманных краж в транспорте и на остановках, сообщает сегодня, 17 февраля, екатеринбургское Отделение по связям со СМИ УМВД России.

В транспорте и на остановках екатеринбурженки лишаются своих гаджетов

В Екатеринбурге идет разбирательство по делу о кражах, которые совершали трое безработных мужчин в возрасте от 27 до 29 лет. Двое из них уже были ранее судимы за карманные кражи. Третьего соучастника пока задержать не удалось, его розыск продолжается.

По версии следствия, трое подельников промышляли на остановках и в салоне общественного транспорта. Группа действовала по заранее отработанной схеме. Чаще всего мишенью воров становились девушки, которые открыто пользовались своими телефонами.

Обнаружив на остановке потенциальную жертву, похитители на глаз определяли стоимость ее гаджета и начинали «отрабатывать» свой план. Дождавшись, когда девушка начнет заходить в салон транспорта, один из мужчин как бы случайно с ней сталкивался, отвлекая внимание. В это время второй вытаскивал из ее сумки или кармана одежды телефон или кошелек, успевая быстро передать добычу третьему напарнику. Затем криминальная троица исчезала и начинала искать другую жертву в другом месте.

Безработные крали сотовые телефоны в Екатеринбурге

Когда оперативники убедились, что поданные в полицию заявления о кражах в транспорте (их было четыре) совпадают по почерку, было принято решение объединить все эти криминальные эпизоды в одно уголовное дело.

В короткие сроки сотрудники угрозыска Екатеринбурга вышли на след предполагаемых карманников и задержали двоих из них.

Во время допроса задержанные дали признательные показания. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Молодые люди находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

– Подозреваемые сообщили правоохранителям, что сбывали нажитое криминальным путем имущество скупщикам и тратили вырученные денежные средства на личные нужны. Свои противоправные деяния задержанные мотивировали отсутствием постоянного источника дохода, – сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий данных граждан, обращаться в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу по телефонам: (343)356-42-05 (дежурная часть) или 02.

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