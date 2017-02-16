Студент свердловского колледжа пойдет под суд за изнасилование 53-летней женщины

Пострадавшая попросила молодого человека о помощи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В Тавде пойдет под суд 19-летний студент, изнасиловавший 53-летнюю женщину, которая попросила его о помощи, сообщили в областном управлении Следственного комитета 17 февраля.

По версии следствия, в ночь на 29 апреля 2016 года. 53-летняя женщина попросила у соседей помощи, когда в ее квартире отключилось электричество. В гостях у соседей были двое пьяных молодых людей, они и предложили свою помощь женщине, однако во время ремонта проводки одного из них ударило током. После этого молодые люди ушли из квартиры.

Спустя несколько часов 19-летний студент снова пришел к женщине . За прошедшее время молодой человек успел употребить еще спиртного и был изрядно пьян. В квартире он напал на женщину, избил ее и изнасиловал.