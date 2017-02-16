Раскольников в юбке: в Волчанске зарубили пенсионерку, не давшую в долг

Полиция задержала предполагаемого убийцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Сотрудники полиции из ОВД Волчанска задержали 28-летнюю девушку Екатерину по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки, сообщил 17 февраля руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, утром 14 февраля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины в частном доме на улице Труда. При осмотре жилища сыщики нашли топор с пятнами, похожими на кровь, и опустошенный кошелек.

Известно, что накануне своей гибели пожилая женщина получила пенсию. Вместе с сотрудниками СКР полицейские установили предполагаемого убийцу. При задержании сыщики нашли у подозреваемой деньги и перчатки с пятнами, похожими на кровь.

По словам Горелых, к своим 28 годам Екатерина уже успела получить две судимости.

— В 2013 году ее лишили родительских прав в отношении малолетнего сына 2007 и дочери 2009 годов рождения. Дети сейчас находятся в приемной семье. В 2015 году по решению суда Катерине назначили 100 часов обязательных работ за причастность к мошенническим действиям с материнским капиталом. В 2016 году за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год, — сказал Валерий Горелых.