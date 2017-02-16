Задержанный на вокзале пьяный екатеринбуржец избил сотрудников транспортной полиции

Когда мужчину привели в дежурную часть он начал сбрасывать с себя одежду и угрожать стражам порядка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Пьяного 32-летнего мужчину задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга днем 16 февраля. Но когда сотрудники полиции привели его в дежурную часть, он начал буянить.

– Как выяснилось, это местный житель, – рассказал НАШЕЙ старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев. – Когда его привели в дежурную часть он начал снимать с себя одежду и барагозить.

Сначала мужчина начал угрожать полицейским. А затем полуголый дебошир перешел от слов к делу и избил двоих стражей порядка.

– Он нанес сотрудникам транспортной полиции многочисленные удары руками и ногам, - добавил Лебедев. – В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Правда, пока по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Силовики уже допросили очевидцев, осмотрели место происшествия, посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью, причиненного сотрудникам полиции.