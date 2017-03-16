В Екатеринбурге загорелось здание УМВД: спасатели эвакуировали почти 500 человек

Пожар произошел на пятом этаже.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
В Екатеринбурге произошел пожар в здании УМВД на улице Фрунзе, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 17 марта.
Возгорание произошло в десятом часу утра: на пятом этаже здания УМВД на площади 10 квадратных метров горело помещение архива. На место пожара прибыли 22 спецмашины, 67 спасателей и два звена газодымозащитной службы. Пожарные эвакуировали из здания 480 человек, пострадавших нет.
- Пожар был потушен в течение 15 минут. Причины возгорания установят пожарные дознователи и сотрудники полиции.