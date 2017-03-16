В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, напавшего на женщину на станции Шарташ

Полиция ищет налетчика.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
Линейный отдел транспортной полиции екатеринбургского вокзала разыскивает грабителя, который напал на женщину.
Подозреваемый в нападении опознан – он несколько раз попал на записи камер видеонаблюдения, однако правоохранительные органы до сих пор не установили его местонахождение.
Нападение на женщину произошло около восьми часов утра 26 января, когда 53-летняя екатеринбурженка направлялась на работу. Мужчина напал на нее со спины на тропинке, идущей вдоль железнодорожных путей станции Шарташ, несколько раз ударил, а затем обыскал карманы и похитил все наличные деньги, банковскую карту и телефон. После грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку с двумя подвесками.
Пострадавшая обратилась в полицию и смогла описать нападавшего. Полицейские установили, что грабитель смог продать похищенный телефон, а также получили записи с уличных камер видеонаблюдения, которые запечатлели подозреваемого.
- На вид мужчине 30-40 лет, рост около 170-180 сантиметров, он имеет славянскую внешность, среднее телосложение. Предположительно, в прошлом был судим.
- Возможных жертв грабителя, а также тех, кто владеет информацией о его местонахождении, полицейские просят обращаться по телефонам: 358-30-18 (дежурная часть), 358-30-17 (уголовный розыск).