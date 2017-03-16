В Нижнем Тагиле на рабочего УВЗ упала железная конструкция весом 350 килограммов

Мужчина получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Нижнем Тагиле на рабочего Уралвагонзавода упала тяжелая деталь, мужчину госпитализировали, сообщает агентство «Все новости» 16 марта.

Несчастный случай произошел на головном предприятии УВЗ, когда бригада сотрудников завода переворачивала вагон на территории одного из цехов вагоносборочного производства. Во время процесса на рабочего упала опорная конструкция весом 350 килограммов.

Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами - открытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер. По словам его коллег, он уже находится в сознании.