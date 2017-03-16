В Нижнем Тагиле родители подростка, столкнувшего девочку в фонтан, заплатят ее семье 300 тысяч

Ударившись животом о металлическую трубу, малышка получила серьезную травму живота.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Нижем Тагиле суд обязал родителей 12-летнего подростка выплатить 300 тысяч рублей семье девочки, которую их сын столкнул в фонтан.



Инцидент произошел 4 августа 2016 года на площади Славы, что находится в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

– 12-летняя девочка гуляла по бортику центрального круга фонтана, – рассказали в прокуратуре Свердловской области. – В это же время по бортику шел 12-летний мальчик, который, поравнявшись с девочкой, обеими руками толкнул ее в спину.

Упав в воду и ударившись о металлическую трубу, девочка получила рваную рану живота. С места происшествия ее увезли на скорой в больницу. Позже судмедэкспертиза показала, что девочка получила опасную для жизни травму, причинившую тяжкий вряд ее здоровью.



Поэтому местная прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав взыскать с родителей подростка 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного девочке морального вреда.