В Нижнем Тагиле сотрудник ГУФСИН получил 7,5 лет «строгача» за мошенничество и вымогательство взятки

Кроме того, он должен заплатить штраф более 2,4 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему сотруднику исправительного учреждения, которого признали виновным в вымогательстве взятки и мошенничестве.



Как выяснилось в ходе следствия, в июне и в сентябре 2015 года сотрудник лечебно-исправительного учреждения № 51 областного ГУФСИН дважды получил взятки от директора коммерческого предприятия. По данным силовиков, сначала ему передали 30 тысяч рублей, затем – 210 тысяч рублей. За это сотрудник ГУФСИН должен был посодействовать тому, чтобы лечебно-исправительное учреждение продолжило сотрудничество с коммерческой структурой и производство металлоконструкций для этой организации.

– После получения денег по последнему эпизоду взятки в сентябре 2015 сотрудник исправительного учреждения был задержан представителями Управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области и оперативниками регионального управления ФСБ, – прокомментировал помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской областию.

И уже в ходе следствия силовики выяснили, что задержанный успел совершить еще одно преступление. По их данным, с марта по июнь 2015 года сотрудник ГУФСИН, занизив в документах объемы проданных металлоконструкций, похитил 72 тысячи рублей, принадлежащих исправительному учреждению.



Суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима.

Кроме того, бывший сотрудник ГУФСИН должен будет заплатить штраф в размере свыше 2,4 миллиона рублей.

А также ему на 2 года запретили работать органах власти, государственных и муниципальных учреждениях.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!