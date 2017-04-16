Поиск пропавшей в Верхней Пышме 30-летней Ирины Вахрушевой остановили

Согласно неподтвержденным данным, ее тело обнаружили в подвале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Верхней Пышме остановили поиски пропавшей 15 апреля молодой мамы, 30-летней Ирины Вахрушевой. Полиция, родные, волонтеры и неравнодушные люди искали девушку весь день.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», сейчас идет проверка информации. Поиск девушки прекращен. Более подробную информацию волонтеры пока не дают.

Знакомые Ирины сообщают, что тело обнаружили в подвале дома на улице Машиностроителей, 12, в Верхней Пышме. Подруга девушки, к которой она шла в тот вечер, живет в соседнем доме на Машиностроителей, 10. По словам знакомых Ирины, задержанному мужчине 31 год, он из Екатеринбурга.

Дом на Машиностроителей, 12, сейчас оцеплен полицией.

Фото очевидцев

В пресс-службах полиции и следственного комитета пока отказываются от официальных комментариев.