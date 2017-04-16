Поиск пропавшей в Верхней Пышме 30-летней Ирины Вахрушевой остановили

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Верхней Пышме остановили поиски пропавшей 15 апреля молодой мамы, 30-летней Ирины Вахрушевой. Полиция, родные, волонтеры и неравнодушные люди искали девушку весь день.
По данным поискового отряда «Лиза Алерт», сейчас идет проверка информации. Поиск девушки прекращен. Более подробную информацию волонтеры пока не дают.
Знакомые Ирины сообщают, что тело обнаружили в подвале дома на улице Машиностроителей, 12, в Верхней Пышме. Подруга девушки, к которой она шла в тот вечер, живет в соседнем доме на Машиностроителей, 10. По словам знакомых Ирины, задержанному мужчине 31 год, он из Екатеринбурга.
Дом на Машиностроителей, 12, сейчас оцеплен полицией.
Фото очевидцев
В пресс-службах полиции и следственного комитета пока отказываются от официальных комментариев.
- По неподтвержденным данным, подозреваемый в убийстве Ирины Вахрушевой задержан и уже дал признательные показания.
- Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля, когда отправилась в гости к подруге. Она не дошла до нужного адреса буквально 50 метров.
- Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в одном из подвалов Верхней Пышмы нашли окровавленный воротник и пустую сумку Ирины.