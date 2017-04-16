Полицейские опрашивают бывшего мужа пропавшей в Верхней Пышме Ирины Вахрушевой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Верхней Пышме продолжаются поиски 30-летней Ирины Вахрушевой, которая пропала 15 апреля. По данным пользователей группы поиска девушки в социальных сетях, правоохранители сейчас опрашивают бывшего мужа Ирины.
Между тем, ранее появилась информация о том, что в Верхней Пышме задержали подозреваемого в убийстве, он сознался в содеянном и сейчас следователи находятся на месте, где спрятано тело. В пресс-службах ГУ МВД России по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются. Однако известно, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Также известно, что у Ирины есть 5-летний сын от бывшего мужа. Сейчас ребенок находится у бабушки, бывшей свекрови Вахрушевой. Эту информацию подтвердили НАШЕЙ родные пропавшей.
- Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля, когда отправила в гости к подруге. Она не дошла до нужного адреса буквально 50 метров.
- Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в одном из подвалов Верхней Пышмы нашли окровавленный воротник и пустую сумку Ирины.