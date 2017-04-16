Полицейские опрашивают бывшего мужа пропавшей в Верхней Пышме Ирины Вахрушевой

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Верхней Пышме продолжаются поиски 30-летней Ирины Вахрушевой, которая пропала 15 апреля. По данным пользователей группы поиска девушки в социальных сетях, правоохранители сейчас опрашивают бывшего мужа Ирины.

Между тем, ранее появилась информация о том, что в Верхней Пышме задержали подозреваемого в убийстве, он сознался в содеянном и сейчас следователи находятся на месте, где спрятано тело. В пресс-службах ГУ МВД России по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются. Однако известно, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также известно, что у Ирины есть 5-летний сын от бывшего мужа. Сейчас ребенок находится у бабушки, бывшей свекрови Вахрушевой. Эту информацию подтвердили НАШЕЙ родные пропавшей.