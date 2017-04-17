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Последнее слово членов «банды Тропиканки» перенесли на другой день: судебный процесс движется к финалу

Последнее слово членов «банды Тропиканки» перенесли на другой день: судебный процесс движется к финалу
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Фото: Сергей Беляев / "Наша Газета"
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания в Свердловском облсуде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В понедельник, 17 апреля, в Свердловском областном суде началось предпоследнее заседание по делу так называемой «банды Тропиканки» из поселка Нейво-Шайтанского Алапаевского района. 
 
На скамье подсудимых четыре человека: 41-летняя жительница поселка Светлана Степенько, которую местные жители и прозвали Тропиканкой, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев, молодой человек дочери Степенько Вячеслав Неглец и 45-летняя предпринимательница из Алапаевска Наталья Глаголева. Последняя – единственная, кого не заключили под стражу. Глаголеву обвиняют только по статье «Мошенничество». Тогда как на счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, убийство трех человек. Неглецу вменяют причастность к гибели двух жителей поселка.
 
На одном из заседаний супруг Глаголевой, владеющий магазином меховых изделий, рассказал подоплеку всей этой истории. По его словам, Светлана Степенько задолжала его жене 300 тысяч рублей. В 2015 году она отдала в залог Глаголевой украшения и бытовую технику, однако проблему с возвратом долга это не решило. Тогда, со слов мужа Глаголевой, Степенько сказала, что у нее есть должники, которых она будет к ней приводить. У предпринимателя в то время был заключен договор с банком, по которому покупатели могли брать вещи в кредит. Но поступали эти деньги на счет Глаголевой.
 
Как следует из материалов дела, кредиты на общую сумму в 238 тысяч рублей в магазине Глаголевых получили три заемщика. Хотя никто из них платежеспособен не был. Спустя месяц, в декабре 2015-го, служба безопасности банка спохватилась. Выяснилось, что в одобренных банком заявках адрес регистрации клиентов совпадал с адресом работодателя. И по всем трем кредитам был получен всего один платеж.
 
Все трое должников Светланы Степенько жили в том же поселке. Первый – Виктор Лямжин, со слов его родной сестры, пил и нигде не работал. По версии следствия, Муравьев и Неглец убили Лямжина, устроив в его доме пожар. Второй жертвой стала Валентина Мишагина, которая, по словам брата погибшей, все-таки выбивается из ряда «асоциальных личностей». Женщина выпивала в меру и жила в достатке. По данным силовиков, в декабре 2015-го Степенько и Муравьев вывезли ее в лес и сбросили в овраг, где она скончалась от переохлаждения. Последний заемщик – Александр Брюшин, который незадолго до своей гибели освободился из мест не столь отдаленных и безуспешно пытался взять кредит, чтобы купить лекарство матери. В итоге помочь ему вызвалась Степенько. Как предполагают следователи, в январе 2016 года Брюшина насмерть забили железным прутом. В расправе участвовали Неглец и Муравьев. 
 
Каким будет наказание за все это, пока неизвестно. Но гособвинитель потребовала для Светланы Степенько 15 лет колонии, для ее сожителя Ильи Муравьева – 21 год, а для 27-летнего парня дочери Тропиканки Вячеслава Неглеца – 19 лет «строгача». А вот для владелицы мехового салона Натальи Глаголевой гособвинение потребовало всего три года колонии-поселения. На сегодняшнем заседании члены «банды Тропиканки» произнесут свое последнее слово.
 
НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
 
10.03. Доброе утро.
 
Ждем начала суда.
 
На последнее слово, в отличие от предыдущих заседаний, пришло гораздо больше представителей СМИ.
 
10.36. Пока судьи нет, Степенько о чем-то коротко переговорила с адвокатом.
 
 
Наталья Глаголева, единственная, кого на время суда и следствия не заключили под стражу, сидит рядом с адвокатами с совершенно невозмутимым видом.
 
10.45. Заседание началось с продолжения прений. 
 
Слово взяла адвокат обвиняемой Степенько, получившей прозвище Тропиканка. Юрист еще раз повторила, что Степенько не признает свою вину, и защита поддерживает ее позицию.
 
Адвокат считает, что в суде не было предъявлено доказательств, что именно Степенько нашла для оформления кредитов трех убитых впоследствии людей. И что якобы к этим убийствам Степенько никакого отношения не имеет.
 
10.53. Следующей выступает адвокат Неглеца, который в отличие от Степенько полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.
 
10.57. Если адвокат Степенько попросила оправдать ее по статье «Мошенничество» и учесть ее состояние здоровья при вынесении приговора, то защитник Неглеца попросила для него минимально возможного срока.
 
11.01. На этом прения закончились. Однако запланированное последнее слово, о котором заранее предупредили СМИ, так и не было произнесено. Оно прозвучит лишь 27 апреля. Судья назначил заседание в этот день на 13.00.
 
На сегодня НАША трансляция с процесса по делу «банды Тропиканки» завершена.
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Евгений Светлый, 17.04.2017, 10:34
Тэги: Криминал, Суд, Эксклюзив
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