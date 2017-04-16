Пропавшую в Верхней Пышме 30-летнюю Ирину Вахрушеву нашли мертвой

Тело погибшей девушки лежало в подвале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы, которую искали с 15 апреля, нашли мертвой. Эту информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сейчас у дома на улице Машиностроителей, 12, в подъезде которого было обнаружено тело, работают следователи. Подозреваемый в убийстве задержан. С ним проводится следственный эксперимент.

- Тело Ирины сейчас находится в морге. Его нашли в подвале на Машиностроителей, 12. Эту информацию сообщили гражданскому мужу Ирины оперативники, - рассказала НАШЕЙ Екатерина Гейтман, подруга погибшей.

Также она сообщила, что задержанному мужчине 31 год. Он из Екатеринбурга.

На карте: 1 - место, где нашли тело; 2 - дом, куда шла Ирина в гости к подруге

По словам очевидцев, из подъезда дома, где обнаружили тело, полицейские вывели мужчину в синей болоневой куртке. На его голову был натянут капюшон. После этого дом оцепили и начался следственный эксперимент.

На фото: следственный эксперимент у дома на Машиностроителей, 12

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока не дают официальных комментариев.

Ирине Вахрушевой было всего 30

Менее трех лет назад у Ирины погибла подруга и девушка создавала и вела группу ее памяти.