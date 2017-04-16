В Екатеринбурге двое мужчин брызнули в лицо автолюбителю из баллончика, представившись полицейскими

Водитель написал заявление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге автолюбитель пострадал от хамства двух пешеходов. Как написал 17 апреля Ura.ru, водитель с другом ехал на перекрестке Мамина-Сибиряка и Первомайская, когда двое мужчин стали кидаться на его автомобиль. Когда мужчина вышел, чтобы разобраться, ему в лицо брызнули из баллончика.

Как рассказал Никита, конфликт произошел в воскресенье, 16 апреля, около 22 часов. Он ехал с другом в машине, на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка-Первомайская им перегородили дорогу два молодых человека, судя по поведению, пьяные.

— Мы ехали на перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайская. Нам уже горел зеленый, но двое все еще переходили дорогу. Когда мы подъехали к перекрестку, они встали перед нами, мы посигналили, они начали колотить по машине, это было около ресторана James. Мы вышли поговорить, а они представились лейтенантами ППС, но не показали удостоверения. Затем обоих обрызгали из первоцого баллончика и убежали, — уточнил пострадавший водитель.

Никита рассказал, что ему попали прямо в лицо.

— Я всю ночь не спал, лицо жгло и глаза. Подали на них заявление в полицию, но у нас совершенно нет никаких данных по ним, кроме четырех размазанных фотографий, — отметил он.

В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию о поданном заявлении.