В Екатеринбурге двое мужчин брызнули в лицо автолюбителю из баллончика, представившись полицейскими

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
— Мы ехали на перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайская. Нам уже горел зеленый, но двое все еще переходили дорогу. Когда мы подъехали к перекрестку, они встали перед нами, мы посигналили, они начали колотить по машине, это было около ресторана James. Мы вышли поговорить, а они представились лейтенантами ППС, но не показали удостоверения. Затем обоих обрызгали из первоцого баллончика и убежали, — уточнил пострадавший водитель.
— Я всю ночь не спал, лицо жгло и глаза. Подали на них заявление в полицию, но у нас совершенно нет никаких данных по ним, кроме четырех размазанных фотографий, — отметил он.
— По факту произошедшего полиция проводит проверку. Заявление было принято в отдел полиции № 1. Утверждать, что правонарушители являются сотрудниками полиции, до выяснения всех обстоятельств и их личностей преждевременно, — сообщили в полиции.