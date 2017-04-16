«У меня баня в этот день»: гроза Пионерки Игорь Новоселов попросил не судить его по вторникам

Он вновь потребовал убрать из зала журналистов, назвав их «скачущими вокруг обезьянами».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В понедельник 17 апреля в мировом суде Кировского райсуда Екатеринбурга начали рассматривать еще одно уголовное дело против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним: в начале месяца автор крылатой фразы «Ты кому сигналишь, дядя?» получил 2 года колонии за нападение на таксиста. Чему Игорь, стоит признать, был очень рад, так как гособвинитель требовала для него 5,5 лет. Но впереди у Новоселова еще один суд.



На этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера Владимира Рудякова, которое произошло 27 июня 2015 года. Новоселов работал тогда в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к общественнику. Но, когда налетчики избили мужчину и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись адресом. Извинившись, они предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Но тот не пошел на мировую и в итоге написал заявление в полицию.



В рамках этого дела Новоселову обвиняют по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам.



Перед началом процесса адвокат Новоселова говорил, что его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Поэтому дело могли рассмотреть в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств. Однако после приговора по делу о нападении на таксиста, Новоселов изменил свое решение.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

12.20. Добрый день.

Заседание началось.

Новоселов сразу же отвернулся от камер, встав лицом к стене.

А пристав заявил, что пока нельзя ничего фотографировать.

12.23. Адвоката Новоселова нет, поэтому, возможно, заседание будет отменено.

Также на сегодняшнее заседание не пришел потерпевший Рудяков.

12.25. Судья пришла.

12.26. Гособвинитель попросил перенести заседание, чтобы не были нарушенв права подсудимого на защиту.

- Я за то же самое, - сказал Новоселов. - У меня есть свой адвокат. Другого мне не надо.

12.27. Подсудимый заявил еще два ходатайства.

- Можно мне заседания на вторник не назначать, у меня баня в этот день каждую неделю.

- А еще я не могу, когда мне прямо в лоб этот фонарь светят. И эти обезьяны тут вокруг скачут, - сказал Новоселов про журналистов. - Это что за цирк? Что мне нужно сделать, чтобы меня удалили из заседаний, чтобы их рассматривали без меня?

12.35. Выслушав Новоселова, судья сказала лишь, что переносит заседание на 10.30 26 апреля. Это будет среда.

А про журналистов? - спросил у нее Новоселов.

- Этот вопрос уже обсуждался, - коротко ответила ему судья Ушакова, разрешившая присутствие журналистов на прошлом заседании.

На этом сегодняшнее заседание закончилось.