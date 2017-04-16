В Екатеринбурге пьяный напал на врачей скорой помощи с ножом

Мужчину взяли под стражу до суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге днем в понедельник, 17 апреля, молодой мужчина с ножом напал на врачей скорой помощи. Его успел задержать отряд ППСП неподалеку от дома, оказалось, он был пьян. До суда его будут держать за решеткой.

Полиция Екатеринбурга возбудила три уголовных дела в отношении местного жителя, который напал 17 апреля на работников скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на улице Громова в районе дома № 92.

— Около 13.30 в отдел полиции № 4 поступило сообщение о неадекватном мужчине, который напал на сотрудника бригады скорой помощи, ранив его ножом. После этого он убежал. Через несколько минут сотрудники ППСП по горячим следам задержали подозревамого и доставили в дежурную часть. По словам его матери, она вызвала скорую, так как сын находился в бессознательном состоянии. Однако, услышав разговор, он взял нож и стал угрожать матери. После чего мужчина выбежал из дома и наткнулся на прибывшую бригаду медиков. Увиде врачей, он стал оскорблять их и ударил одного ножом, — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина скрылся, а врачи вызвали наряд полиции, которые оперативно задержали его. 31-летнего подозреваемого с признаками опьянения направили на медосвидетельствование.