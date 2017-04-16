В Карпинске в подвале жилого дома нашли тело пожилого мужчины

На трупе были следы от ударов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Карпинске в подвале жилого дома на Пролетарской 12 апреля было обнаружено тело пожилого мужчины. Как написало местное издание «Вечерний Карпинск» 17 числа, у погибшего были следы травм.

Погибший мужчина по имени Валентин раньше работал на местной хлопкопрядильной фабрике. Знакомые отзывались о нем как о добром и неконфликтном человеке, однако отмечали, что он иногда любил выпить.

Пожилой мужчина несколько дней не отвечал на звонки, родные принялись его искать. По одной из версий, как написал «Вечерний Карпинск», по внешнему виду умершего можно предположить, что его гибель наступила от травм. Но вполне возможно, что следы на теле появились из-за времени, когда человек лежал в подвале после смерти.