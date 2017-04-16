В нижнетагильском пансионате душевнобольной зарезал друга из-за долга за телефон

Мужчины дружили не первый год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Нижнем Тагиле в пансионате для ветеранов и инвалидов душевнобольной постоялец убил своего друга, сообщает tagilcity 17 апреля.

В пансионате проживают более 400 человек, 300 из них - лежачие. Ухаживать за ними санитаркам помогают постояльцы с неопасными отклонениями в психике. Часто их привозят в пансионат из других учреждений, которые переполнены.

28-летний постоялец пансионата был одним из таких помощников. Он жил в учреждении полтора года, его 30-летний друг, тоже страдающий проблемами с психикой , - три. За это время мужчины подружились, оба работали хорошо, санитарки их хвалили.

Трагедия произошла днем 12 апреля. По словам сотрудников пансионата, 28-летний мужчина подошел к своему другу в коридоре и вдруг начал наносить ему удары ножом. От ран пострадавший скончался на месте.