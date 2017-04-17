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В Верхней Пышме нашли окровавленный воротник и сумку пропавшей 30-летней Ирины Вахрушевой

В Верхней Пышме нашли окровавленный воротник и сумку пропавшей 30-летней Ирины Вахрушевой
16+
Фото: предоставлено молодым человеком Ирины
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Волонтеры нашли вещи пропавшей в Верхней Пышме молодой мамы – 30-летней Ирины Вахрушевой. Пустую сумку и окровавленный воротник обнаружили в подвале дома на улице Уральских Рабочих, 46а.

По словам Андрея, молодого человека пропавшей девушки, никаких угроз ей раньше не поступало. Он подозревает, что девушку похитил маньяк.

Между тем, волонтеры сегодня организовать самостоятельные поиски девушки в Верхней Пышме.

В дежурной части полиции Верхней Пышме журналисту НАШЕЙ вчера подтвердили, что Ирина Вахрушева объявлена в розыск.

В пресс-службе СКР по вердловской области сообщили, что с учетом того, что исчезновение Ирины Вахрушевой ряд свидетельств о криминальной составляющей, следственным отделом по городу Верхняя Пышма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». Сотрудники полиции и следственного комитета сейчас ведут активную работу по поиску Ирины Вахрушевой. Сейчас стражи порядка рассматривают несколько версий ее исчезновения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что 15 апреля около полуночи в полицию обратился гражданский муж Ирины Вахрушевой. Он рассказал, что женщина пропала около 20:00 при загадочных обстоятельствах.

По адресу, названному гражданским мужем, выехала усиленная следственно-оперативная группа. Осмотр места, где пропала девушка, и проверка показали, что в отношении Ирины Вахрушевой могло быть совершено тяжкое преступление. Сейчас стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей и обстоятельств ее исчезновения.

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Юнна Зузенкова, 17.04.2017, 11:10
Тэги: Розыск, Эксклюзив
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