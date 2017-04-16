В Верхней Пышме задержали подозреваемого в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой

Сейчас следователи едут на место, где закопан труп.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Верхней Пышме задержали предполагаемого убийцу 30-летней молодой мамы Ирины Вахрушевой. По данным активистов группы поиска девушки «ВКонтакте», мужчина во всем сознался. Сейчас следователи едут на место, где он закопал тело Ирины.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока не подтвердили задержание подозреваемого. Однако они подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». Сейчас полицейские и следователи предпринимают все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам.

В пресс-службах ГУ МВД России по Свердловской области и СУ СКР по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются.