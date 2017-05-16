Грозе Пионерки Игорю Новоселову дали 9 месяцев за налет на квартиру блогера

По совокупности с наказанием по делу о нападении на таксиста Новоселова посадят на 2,5 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В среду, 17 мая, в мировом суде Кировского района вынесли приговор по очередному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Его признали виновным в незаконном проникновении в квартиру и избиении екатеринбургского общественника Владимира Рудякова. Гособвинитель потребовал приговорить Новоселова к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Но сам гроза Пионерки попросил, чтобы его не наказывали строго, повторив в последнем слове, что ударил потерпевшего всего один раз, а не больше 10, как указано в обвинении.

– Суд приговорил Игоря Новоселова к 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, – зачитала судья Ушакова.

Таким образом, по совокупности с приговором по делу о нападении на таксиста Игоря Волкова, Новоселова посадят на 2,5 года.

Напомним, что общественника Рудякова избили в конце июня 2015-го. Как выяснилось в ходе суда, Новоселов ворвался к нему в квартиру с тремя подельниками. Налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца. Но оказалось, что произошла ошибка. По их словам, они шли бить «барыгу», который торговал наркотиками в Кировском районе, но перепутали квартиру, так как были пьяны. Извинившись, Новоселов предложил Рудякову в качестве компенсации ящик пива, но тот не согласился.

Подельников Игоря осудили еще в 2016-м, а завершить рассмотрение дела против Новоселова не удалось, так как он подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, как он жил, когда сбежал из уральской столицы.

Свидетель написал в ней, что не имеет претензий и просит назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/04-05-2017-chto-neset-etot-djeyms-bond-santehnicheskiy-grozu-pionerki-igorya-novoselova-vozmutili-pokazaniya-svidetelya-po-ego-delu © ngzt.ru

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