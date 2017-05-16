Полицейский спас своих соседей из горящего в Екатеринбурге дома

Его квартира находится этажом выше той, что горела 15 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Сотрудник транспортной полиции майор Дмитрий Чекунов помог нескольким соседям выбраться из горящего дома на улице Боровой в Екатеринбурге. В понедельник, 15 мая, около двух часов ночи полицейский находился у себя дома, когда услышал громкий крик о помощи.

Мужчина спустился на 7 этаж и увидел густой дым, валивший из дверей одной из квартир. На лестничной площадке стояла соседка и громко звала на помощь. Квартира женщины находилась на одном этаже с той, которая горела.

Дмитрий Чекунов помог соседке спуститься по лестнице на улицу. Затем полицейский вернулся к горящей квартире. Он знал, что там живет семья глухонемых людей с ребенком. Полицейский решил убедиться, что они покинули жилье и находятся в безопасности. Оказалось, что в горящей квартире их не было. Тогда полицейский помог эвакуироваться другим соседям, большую часть которых составляли пожилые люди.