Полицейский спас своих соседей из горящего в Екатеринбурге дома

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
Сотрудник транспортной полиции майор Дмитрий Чекунов помог нескольким соседям выбраться из горящего дома на улице Боровой в Екатеринбурге. В понедельник, 15 мая, около двух часов ночи полицейский находился у себя дома, когда услышал громкий крик о помощи.
Мужчина спустился на 7 этаж и увидел густой дым, валивший из дверей одной из квартир. На лестничной площадке стояла соседка и громко звала на помощь. Квартира женщины находилась на одном этаже с той, которая горела.
Дмитрий Чекунов помог соседке спуститься по лестнице на улицу. Затем полицейский вернулся к горящей квартире. Он знал, что там живет семья глухонемых людей с ребенком. Полицейский решил убедиться, что они покинули жилье и находятся в безопасности. Оказалось, что в горящей квартире их не было. Тогда полицейский помог эвакуироваться другим соседям, большую часть которых составляли пожилые люди.
- Об этом пожаре НАША писала 15 мая. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Огонь повредил домашнее имущество. В результате пожара были пострадавшие.
- Как сообщили НАШЕЙ в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, руководство Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург – Пассажирский сейчас решает вопрос о поощрении майора Дмитрия Чекунова за помощь людям при пожаре.