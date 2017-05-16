Приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову по делу о налете на квартиру блогера: онлайн-трансляция из зала суда

Гособвинитель потребовал за это преступление 1 год 3 месяца лишения свободы, а сам подсудимый попросил штраф или отработку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В мировом суде Кировского района подошел к финалу процесс по очередному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова.

Напомним: на этот раз Новоселова обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении екатеринбургского общественника Владимира Рудякова. Это случилось в конце июня 2015-го. Как выяснилось в ходе суда, Новоселов ворвался в жилище к Рудякову с тремя подельниками. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, оказалось, что произошла ошибка. Они шли бить «барыгу», который торговал наркотиками в Кировском районе, но перепутали квартиру, так как были изрядно пьяны. Извинившись, Новоселов предложил Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Но Владимир не пошел на мировую.

Подельников Игоря осудили еще в 2016-м. Одного из них посадили на 9 месяцев, другого оштрафовали на 5 тысяч, третьему назначили в качестве наказания 400 часов обязательных работ. А завершить рассмотрение дела против Новоселова тогда не удалось, так как он подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, как он жил, когда сбежал из уральской столицы.

Сдавшись, Новоселов полностью признал вину по этому эпизоду. Но после приговора по делу о нападении на таксиста Волкова, за которое ему дали 2 года, Игорь изменил свое решение. Он заявил в суде, что ударил потерпевшего всего один раз, а не больше 10, как указано в обвинении. И повторил это во время допроса. По словам потерпевшего, это неправда. Тем не менее Рудяков принял извинения Новоселова. Получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, блогер даже написал расписку, в которой попросил назначить Новоселову наказание, не связанное с лишением свободы.

Свидетель написал в ней, что не имеет претензий и просит назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/04-05-2017-chto-neset-etot-djeyms-bond-santehnicheskiy-grozu-pionerki-igorya-novoselova-vozmutili-pokazaniya-svidetelya-po-ego-delu © ngzt.ru

Однако гособвинитель потребовал приговорить Новоселова к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Таким образом, по совокупности с приговором по делу о нападении на таксиста, Новоселова могут посадить на 3 года и 2 месяца. Но в своем последнем слове гроза Пионерки попросил, чтобы его не наказывали строго.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

16.38. Добрый день.

Как ни странно, на последнее заседание поддержать Новоселова из его родных и друзей не пришел никто.

Кроме нескольких журналистов и участников процесса в зале никого.

16.40. Судья начала зачитывать приговор.

На этот раз Новоселов слушает спокойно.

16.44. Судья Ушакова вновь зачитывает обстоятельства совершенного преступления.

16.50. Служитель Фемиды перешла к показаниям свидетелей.

Новоселов как никогда серьезен и спокоен.

16.56. При вынесении приговора суд опирался на показания потерпевшего, по словам которого Новоселов нанес около 10 ударов.

17.07. Суд озвучил наказание: 9 месяцев лишения свободы – по налету на квартиру. А по совокупности с приговором по делу о нападении на таксиста, который еще не вступил в силу, Новоселов проведет в колонии 2,5 года.

Однако не стоит забывать, что Новоселов уже подал апелляцию в областной суд на предыдущий приговор.

На этот раз Новоселов покинул зал без своих привычных сцен.

НАША трансляция завершена.