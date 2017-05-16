Приговор по делу «банды Тропиканки»: онлайн-трансляция из Свердловского областного суда

В Екатеринбурге решают судьбу Светланы Степенько, которая держала в страхе целый поселок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Свердловском областном суде подошло к финалу дело так называемой «банды Тропиканки». В среду, 17 марта 2017 года, участникам процесса выносят приговор. Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Три человека убиты за 300 тысяч рублей

на скамье подсудимых четыре человека: 41-летняя жительница поселка Светлана Степенько, которую жители поселка Нейво-Шайтанского окрестили Тропиканкой, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев, молодой человек дочери Степенько Вячеслав Неглец и 45-летняя предпринимательница из Алапаевска Наталья Глаголева.

Светлана Степенько

Последняя – единственная, кого не заключили под стражу. Глаголеву обвиняют только по статье «Мошенничество». Тогда как на счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, убийство трех человек. Неглецу вменяют причастность к гибели двух жителей поселка.

Вячеслав Неглец

Со слов супруги Глаголевой, Светлана Степенько задолжала его жене 300 тысяч рублей. В 2015 году она отдала в залог Глаголевой украшения и бытовую технику, однако проблему с долгом это не решило. Тогда, со слов мужа Глаголевой, Степенько сказала, что у нее есть должники, которых она будет к ней приводить. У предпринимателя в то время был заключен договор с банком, по которому покупатели могли брать вещи в кредит. Но поступали эти деньги на счет Глаголевой.

Как следует из материалов дела, кредиты на общую сумму в 238 тысяч рублей в магазине Глаголевых получили три заемщика, хотя никто из них платежеспособен не был, и в итоге по всем трем кредитам был получен всего один платеж. Все трое должников Светланы Степенько жили в том же поселке.

Кем были жертвы

Первый — Виктор Лямжин, со слов его родной сестры, пил и нигде не работал. По версии следствия, Муравьев и Неглец убили мужчину, устроив пожар в его доме. Второй жертвой стала Валентина Мишагина, которая, по словам брата погибшей, выбивается из ряда «асоциальных личностей». Женщина выпивала в меру и жила в достатке. По данным силовиков, Степенько и Муравьев вывезли ее в лес и сбросили в овраг, где она умерла от переохлаждения.

Илья Муравьев

Последний заемщик – Александр Брюшин, который незадолго до своей гибели освободился из исправительной колонии и пытался взять кредит, чтобы купить лекарство матери. В итоге помочь ему вызвалась Степенько. По версии силовиков, в январе 2016 года Брюшина насмерть забили железным прутом. В расправе, по версии обвинения, участвовали Неглец и Муравьев.

Какие сроки грозят участникам «банды»

В ходе судебных прений гособвинитель попросил отправить Степенько в колонию на 15 лет. Для Ильи Муравьева прокурор потребовал 21 год лишения свободы. Вячеславу Неглецу грозит 19 лет.

Наталья Глаголева

Наталью Глаголеву гособвинение потребовало отправить на три года в колонию-поселение. Вместе с тем местные жители ранее заявляли, что вся вина за произошедшее лежит именно на Глаголевой.

10.56. Доброе утро.

На приговор по делу Тропиканки пришли полтора десятка журналистов. Коллеги обсуждают недавнее дело Соколовского.

Послевкусие процесса ловца покемонов ощущается очень сильно. Никто даже не гадает о сроках для соучастников Степенько.

11.12. В зал начали запускать потерпевших. Следом идет пресса.

В отличие от первых заседаний подсудимые молчат. На лице никаких эмоций. Неглец в медицинской маске.

11.16. Вошел судья.

Началось чтение приговора.

11.19. Установлено, что Глаголева совместно со Степенько и ее подельниками провели мошенничество с кредитами.

11.20. Далее судья зачитывает предысторию дела, которую НАША изложила выше.

Муравьев и Неглец, говорится в приговоре, руководствовались чувством взаимовыручки и жаждой наживы.

11.22. Приговор обвинительный. Судья не говорит, что подсудимые обвиняются. В документе говорится: «Сделали».

Глаголева и Степенько вводили в заблуждение всех: банк, подчиненных бизнесвумен, погибших заемщиков.

В областном суде включена трансляция из зала Алапаевского городского суда. Там находятся потерпевшие по делу.

11.27. Тем временем от описания мошенничества суд перешел к зачитыванию деталей убийств.

Прочитано, как одного из заемщиков напоили и сожгли у него дома, Мишагину бросили в овраге, а Брюшина забили железным прутом.

Муж Глаголевой

11.32. Подсудимые (кроме Неглеца) своей вины не признавали и жаловались, что на них оказывалось давление, но суд им не поверил. Причин сомневаться в действиях правоохранительных органов у суда нет.

11.42. Судья в свою очередь указал, что на начальном этапе следствия показания Степенько и ее любовника Муравьева совпадали. Поэтому нет причин сомневаться в первых показаниях, данных в феврале 2016 года.

11.55. Суд квалифицирует действия Глаголевой, Муравьева и Степенько как мошенничество.

11.57. Судья устал читать приговор и отошел на пять минут.

Во время короткого перерыва Муравьев кратко консультируется с адвокатом.

12.04. Судья отдохнул и продолжил читать доказательства по делу.