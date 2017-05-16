«Прошу не наказывать строго»: гроза Пионерки Игорь Новоселов произнес последнее слово в суде по делу об избиении блогера

Он попросил не добавлять ему срок, а назначить штраф или отработку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Сегодня в Кировском районном суде прошло очередное заседание по делу против Грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним, что на этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении с подельниками екатеринбургского общественника Владимира Рудякова.



В ходе прений, которые прошли сегодня утром, гособвинитель потребовал приговорить Новоселова к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Таким образом, по совокупности с приговором по делу о нападении на таксиста Игоря Волкова, помощник прокурора попросил назначить Новоселову наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца.



Но самому Новоселову не понравилось, что двое его подельников отделались штрафом и отработкой, а ему запросили такой срок. Поэтому в своем последнем слове он попросил не назначать ему наказания, связанного с реальным лишением свободы.

– Я признаю свою вину, – начал Новоселов. – Я повторю, что в содеянном раскаялся и извинился перед потерпевшим. Я признаю полностью все. Но я нанес ему только один удар, а не больше 10, как он говорит. Иск ему возмещен. Он просит, чтобы меня не наказывали лишением свободы. Что еще сказать? Прошу, чтобы вы учли то, что я говорил вчера во время допроса, все эти факты моей жизни. Если вы учтете это, будет очень хорошо. В принципе, все. Прошу не наказывать строго, чтобы не было лишения свободы. Мне и так два года сидеть в колонии общего режима, что очень нехорошо. И еще раз публично извинюсь перед потерпевшим. Ну, не специально я это сделал. Я ошибся квартирой. Я не хотел его бить вообще. Стечение обстоятельств такое было. Перепутали с другим человеком – торговцем наркотическими веществами. Туда я шел туда целенаправленно, в другую квартиру то есть. Я не знаю, почему так получилось. Шли бить одних, а пришли и побили других – кино.

Приговор Игорю Новоселову вынесут сегодня, 17 мая, в 16:30.

Напомним: преступление, за которое судят Новоселова, произошло в июне 2015-го. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Новоселов ворвался в жилище к Рудякову вместе с тремя знакомыми. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, оказалось, что произошла ошибка. Они шли бить «барыгу», который распространял наркотики в Кировском районе, но перепутали квартиру, так как были изрядно пьяны. Извинившись, Новоселов предложил избитому в качестве компенсации ящик пива. Но Владимир не пошел на мировую.

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