Суд над грозой Пионерки: прокурор назовет срок, который добавят Игорю Новоселову за налет на квартиру блогера

После чего подсудимый произнесет свое последнее слово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В мировом суде Кировского района продолжается процесс по очередному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. На этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении общественника Владимира Рудякова. Это произошло летом 2015-го. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Новоселов ворвался в жилище к Рудякову вместе с тремя знакомыми. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, оказалось, что произошла ошибка. Они шли бить «барыгу», который распространял наркотики в Кировском районе, но перепутали квартиру, так как были изрядно пьяны. Извинившись, Новоселов предложил избитому в качестве компенсации ящик пива. Но Владимир не пошел на мировую.

Заметим, что подельников Игоря давно осудили. Одного из них посадили на 9 месяцев, другого оштрафовали на 5 тысяч, третьему назначили в качестве наказания 400 часов обязательных работ. А завершить рассмотрение дела, возбужденного против Новоселова, тогда не удалось, так как он подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, где и как жил, когда сбежал из уральской столицы.

Сдавшись, Новоселов полностью признал вину по этому эпизоду. Но после приговора по делу о нападении на таксиста Волкова, за которое ему дали 2 года, Игорь изменил свое решение. Он заявил в суде, что ударил потерпевшего всего один раз, а не 11, как указано в обвинении. По словам потерпевшего, это неправда. Тем не менее Рудяков принял извинения Новоселова и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, написал расписку, в которой попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Свидетель написал в ней, что не имеет претензий и просит назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/04-05-2017-chto-neset-etot-djeyms-bond-santehnicheskiy-grozu-pionerki-igorya-novoselova-vozmutili-pokazaniya-svidetelya-po-ego-delu © ngzt.ru

На предыдущем заседании зачитали показания подельников Новоселова, а затем допросили и самого подсудимого, который рассказал свою версию случившегося. Сегодня же процесс перейдет к прениям, где гособвинитель наконец-то назовет наказание, которое потребует для Новоселова. После чего гроза Пионерки произнесет свое последнее слово.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

10.30. Доброе утро. Заседание задерживается из-за проводимых возле здания Кировского суда противопожарных учений.

10.52. Сегодня в суд явился отец Новоселова. Напомним, что в прошлый раз он приходил, когда Игорю дали 2 года за нападение на таксиста. Велика вероятность, что сегодня он услышит приговор по делу его сына о налете на квартиру общественника.

Самого Игоря Новоселова еще не привели в зал.

10.55. В суд пришли несколько парней. Судя по всему, это знакомые Новоселова. Хотя все предыдущие заседания проходили без «группы поддержки».

11.05. Заседание началось.

Адвокат Новоселова зачитал ходатайство, в котором попросил отложить вынесение приговора, пока в облсуде не будет рассмотрена апелляция по делу о нападении на таксиста.

Судья приобщила ходатайство к материалам дела, но решение по ходатайству пока не озвучила.

11.11. Процесс перешел к прениям.



Первым выступает гособвинитель.

11.17. Помощник прокурора Мельников считает, что вина Новоселова в ходе суда была полностью доказана.

По версии обвинения, Новоселов нанес Рудякову не один удар, а около 10.

11.20. По мнению гособвинителя, показания подсудимого противоречат показаниям потерпевшего и свидетелей.

- Полагаю, что Новоселов с соучастниками нарушил общественный порядок, - объяснил гособвинитель, почему он считает, что подсудимый действовал из хулиганских побуждений.

11.26. Учитывая все обстоятельства дела, госбвинитель потребовал назначить Новоселову наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы.

С учетом вынесенного приговора по делу о нападении на таксиста, гособвинитель просит дать Новоселову по совокупности 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

11.31. Назначенный адвокат не согласен с тем, что Новоселов действовал из хулиганских побуждений.

- Личность Новоселова... индивидуальна. Мы все это знаем. Но его личность не должна влиять на судебное решение, - заявил юрист.

11.36. Адвокат попросил оправдать Новоселова по статье «Побои». А по статье о незаконном проникновении в жилище назначить наказание в виде штрафа.

11.39. Слово взял нанятый защитник Новоселова.

Сергей Шамсутдинов подчеркнул в своей речи, что поехать на квартиру предложил все-таки Бондаренко, а не Новоселов.

Также юрист заметил, что показания подельника Новоселова Тихонова сильно противоречат показаниям других участников процесса.

- Именно благодаря таким показаниям Тихонову и было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - считает адвокат.

Поэтому адвокат попросил не учитывать при вынесении приговора противоречивые показания Тихонова и Рашояна.

11.53. Юрист повторил, что его клиент виновен в проникновении в квартиру. Но он не согласен с тем, что у Новоселова был какой-то хулиганский умысел. Защитник не оспаривает обвинение по статье «Побои», он не согласен лишь с количеством нанесенных ударов.

11.56. Слово дали Новоселову.

Он повторил, что признает вину во всем, кроме количества нанесенных ударов.

- Ну год и три – это чересчур. А то кому-то штраф, кому-то отработка, а мне год и три, - возмутился подсудимый.

12.03. В своем последнем слове Новоселов повторил, что уже говорил ранее.