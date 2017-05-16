Суд над грозой Пионерки: прокурор назовет срок, который добавят Игорю Новоселову за налет на квартиру блогера

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В мировом суде Кировского района продолжается процесс по очередному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. На этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении общественника Владимира Рудякова. Это произошло летом 2015-го. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Новоселов ворвался в жилище к Рудякову вместе с тремя знакомыми. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, оказалось, что произошла ошибка. Они шли бить «барыгу», который распространял наркотики в Кировском районе, но перепутали квартиру, так как были изрядно пьяны. Извинившись, Новоселов предложил избитому в качестве компенсации ящик пива. Но Владимир не пошел на мировую.
Заметим, что подельников Игоря давно осудили. Одного из них посадили на 9 месяцев, другого оштрафовали на 5 тысяч, третьему назначили в качестве наказания 400 часов обязательных работ. А завершить рассмотрение дела, возбужденного против Новоселова, тогда не удалось, так как он подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, где и как жил, когда сбежал из уральской столицы.
Сдавшись, Новоселов полностью признал вину по этому эпизоду. Но после приговора по делу о нападении на таксиста Волкова, за которое ему дали 2 года, Игорь изменил свое решение. Он заявил в суде, что ударил потерпевшего всего один раз, а не 11, как указано в обвинении. По словам потерпевшего, это неправда. Тем не менее Рудяков принял извинения Новоселова и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, написал расписку, в которой попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
На предыдущем заседании зачитали показания подельников Новоселова, а затем допросили и самого подсудимого, который рассказал свою версию случившегося. Сегодня же процесс перейдет к прениям, где гособвинитель наконец-то назовет наказание, которое потребует для Новоселова. После чего гроза Пионерки произнесет свое последнее слово.
НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
10.30. Доброе утро. Заседание задерживается из-за проводимых возле здания Кировского суда противопожарных учений.
10.52. Сегодня в суд явился отец Новоселова. Напомним, что в прошлый раз он приходил, когда Игорю дали 2 года за нападение на таксиста. Велика вероятность, что сегодня он услышит приговор по делу его сына о налете на квартиру общественника.
Самого Игоря Новоселова еще не привели в зал.
10.55. В суд пришли несколько парней. Судя по всему, это знакомые Новоселова. Хотя все предыдущие заседания проходили без «группы поддержки».
11.05. Заседание началось.
Адвокат Новоселова зачитал ходатайство, в котором попросил отложить вынесение приговора, пока в облсуде не будет рассмотрена апелляция по делу о нападении на таксиста.
Судья приобщила ходатайство к материалам дела, но решение по ходатайству пока не озвучила.
11.11. Процесс перешел к прениям.
Первым выступает гособвинитель.
11.17. Помощник прокурора Мельников считает, что вина Новоселова в ходе суда была полностью доказана.
По версии обвинения, Новоселов нанес Рудякову не один удар, а около 10.
11.20. По мнению гособвинителя, показания подсудимого противоречат показаниям потерпевшего и свидетелей.
- Полагаю, что Новоселов с соучастниками нарушил общественный порядок, - объяснил гособвинитель, почему он считает, что подсудимый действовал из хулиганских побуждений.
11.26. Учитывая все обстоятельства дела, госбвинитель потребовал назначить Новоселову наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы.
С учетом вынесенного приговора по делу о нападении на таксиста, гособвинитель просит дать Новоселову по совокупности 3 года и 2 месяца колонии общего режима.
11.31. Назначенный адвокат не согласен с тем, что Новоселов действовал из хулиганских побуждений.
- Личность Новоселова... индивидуальна. Мы все это знаем. Но его личность не должна влиять на судебное решение, - заявил юрист.
11.36. Адвокат попросил оправдать Новоселова по статье «Побои». А по статье о незаконном проникновении в жилище назначить наказание в виде штрафа.
11.39. Слово взял нанятый защитник Новоселова.
Сергей Шамсутдинов подчеркнул в своей речи, что поехать на квартиру предложил все-таки Бондаренко, а не Новоселов.
Также юрист заметил, что показания подельника Новоселова Тихонова сильно противоречат показаниям других участников процесса.
- Именно благодаря таким показаниям Тихонову и было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - считает адвокат.
Поэтому адвокат попросил не учитывать при вынесении приговора противоречивые показания Тихонова и Рашояна.
11.53. Юрист повторил, что его клиент виновен в проникновении в квартиру. Но он не согласен с тем, что у Новоселова был какой-то хулиганский умысел. Защитник не оспаривает обвинение по статье «Побои», он не согласен лишь с количеством нанесенных ударов.
11.56. Слово дали Новоселову.
Он повторил, что признает вину во всем, кроме количества нанесенных ударов.
- Ну год и три – это чересчур. А то кому-то штраф, кому-то отработка, а мне год и три, - возмутился подсудимый.
12.03. В своем последнем слове Новоселов повторил, что уже говорил ранее.