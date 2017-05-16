«Рыцарь» из Асбеста воткнул нож в грудь обидчика дамы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Асбесте мужчина заступился за знакомую и насмерть заколол ее обидчика, сообщили 17 мая в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. Как оказалось, ссора произошла во время пьянки, при этом оба мужчины успели отсидеть сроки.

14 мая около 2 дня в межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» поступил сигнал от диспетчера скорой помощи, что в поселке 101 квартал в одном из домов был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением.

На место происшествия выехала группа немедленного реагирования полиции и тут же задержала подозреваемого.

— Оперативники установили, что убитый был ранее судим за тяжкие преступления. Он был в гостях у своей подруги, выпивая с ней спиртные напитки. Между ними произошла ссора, женщина выгнала приятеля. После его ухода она созвонилась с их общим знакомым и пожаловалась на поведение мужчины. Тот пообещал «разобраться», — уточнили в ГУ МВД.

В итоге мужчина позвонил обидчику, пригласил его в гости к их общей знакомой, чтобы объясниться. Но в итоге встреча превратилась в ссору и «защитник» нанес 27-летнему потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудь.

Сотрудники полиции, выехавшие по сигналу, оперативно задержали подозреваемого на месте преступления, он дал признательные показания. Там же в квартире был изъят нож в крови жертвы.