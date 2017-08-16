Фотографу конкурса «Мисс Екатеринбург» разбили стекло Range Rover

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Утром 17 августа фотограф конкурса "Мисс Екатеринбург" Игорь Усенко обнаружил свой Range Rover с разбитым стеклом.
– Такое вот утро. Нам просто повезло, что уродов кто-то, видимо, спугнул, – написал фотограф в своем Facebook.
Машина стояла на охраняемой парковке на Уралмаше, но злоумышленников это не остановило. Ущерб от рук вандалов Игорь оценил в 15 000 рублей и написал заявление в полицию.
– В дежурную часть поступило сообщение от владельца иномарки о повреждении неизвестными его автомобиля. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, устанавливает возможных очевидцев, а также обстоятельства произошедшего, – сообщает городское МВД.
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