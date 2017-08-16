Фотографу конкурса «Мисс Екатеринбург» разбили стекло Range Rover

Полиция начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Утром 17 августа фотограф конкурса "Мисс Екатеринбург" Игорь Усенко обнаружил свой Range Rover с разбитым стеклом.

– Такое вот утро. Нам просто повезло, что уродов кто-то, видимо, спугнул, – написал фотограф в своем Facebook.

Машина стояла на охраняемой парковке на Уралмаше, но злоумышленников это не остановило. Ущерб от рук вандалов Игорь оценил в 15 000 рублей и написал заявление в полицию.

– В дежурную часть поступило сообщение от владельца иномарки о повреждении неизвестными его автомобиля. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, устанавливает возможных очевидцев, а также обстоятельства произошедшего, – сообщает городское МВД.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!