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Фотографу конкурса «Мисс Екатеринбург» разбили стекло Range Rover

Фотографу конкурса "Мисс Екатеринбург" разбили стекло Range Rover
16+
Фото: Facebook Игоря Усенко
Полиция начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Утром 17 августа фотограф конкурса "Мисс Екатеринбург" Игорь Усенко обнаружил свой Range Rover с разбитым стеклом.

– Такое вот утро. Нам просто повезло, что уродов кто-то, видимо, спугнул, – написал фотограф в своем Facebook.

Машина стояла на охраняемой парковке на Уралмаше, но злоумышленников это не остановило. Ущерб от рук вандалов Игорь оценил в 15 000 рублей и написал заявление в полицию.

– В дежурную часть поступило сообщение от владельца иномарки о повреждении неизвестными его автомобиля. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, устанавливает возможных очевидцев,  а также обстоятельства произошедшего, – сообщает городское МВД.

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Олег Галимов, 17.08.2017, 13:15
Тэги: Криминал, Новости дня, Авто
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