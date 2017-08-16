«Неделю назад он нам позвонил и попрощался». На одном из водохранилищ Екатеринбурга нашли мертвого мужчину

Родственница погибшего рассказала о странном поведении брата в последние дни жизни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Екатеринбурге мертвым обнаружили Виктора Мальцева, которого несколько дней разыскивали по всему городу. НАШЕЙ удалось связаться с родственницей погибшего и выяснить странные подробности смерти мужчины.

Как рассказала сестра погибшего Наталья, Виктор Мальцев проживал в одном из сел Суксунского района Пермского края, но работал вахтовиком в северных городах. В начале августа поведение мужчины стало очень странным.

– С ним как будто что-то случилось, и он резко решил вернуться домой. 7 августа он уехал, потом звонил нам из Екатеринбурга несколько раз. Последний, очень странный, звонок был 10 августа. Он со всеми нами прощался, просил за все прощения. А по разговору казалось, что Виктор не один, что его кто-то держит и шепчет на ухо, что говорить. Мы слышали на фоне: "Скажи, что ты в Красноуфимске", – со слезами в голосе вспоминает Наталья.

Последний раз Виктора Мальцева живым видели в минувший четверг возле магазина на улице Черепанова, 28.

– Нашли его на каком-то водохранилище в Екатеринбурге, он лежал в воде уже несколько дней. Уголовное дело завели, тело Виктора нам привезут завтра, – добавила Наталья.

В Следственном комитете от комментариев пока отказались.

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