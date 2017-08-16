В Екатеринбурге из горящей четырехэтажки эвакуировали 50 человек

В том числе четыре ребенка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка загорелись вещи в коридоре четырехэтажного дома.
Пожар начался около семи часов утра 17 августа. На втором этаже многоквартирного дома загорелись старые вещи. На место пожара выехали три спецмашины и восемь спасателей, они вывели на улицу 50 жильцов, в том числе четыре ребенка, сообщили в областном управлении МЧС.
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.
- 13 августа на улице Кобозева в Екатеринбурге загорелся четырехэтажный жилой дом, спасатели эвакуировали 14 человек. Десять человек спустили по лестнице с третьего этажа, еще четырех человек вывели по подъезду в дыхательных масках.