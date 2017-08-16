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В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль

В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль
16+
Фото: Виктория Тургенева, vk.com/incekb
Пожар произошел на проспекте Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась машина, сообщают в соцсетях очевидцы.
 
Пожар начался во дворе дома. Автомобиль, припаркованный рядом с другими машинами, загорелся в четвертом часу дня 17 августа. Площадь пожара составила три квадратных метров, огонь потушили в течение пяти минут, сообщили НАШЕЙ в областном управлении МЧС.
 
Причины возгорания устанавливают эксперты. Пострадавших нет.
 

  • В три часа дня в полицию поступило сообщение о пожаре на ЕКАД, где между Новосвердловской ТЭЦ и Березовским загорелся КамАЗ. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в моторном отсеке.
  • В ночь на 13 августа в Екатеринбурге сгорели три автомобиля: на улице Таганской, на Уралмаше и на Уктусе.

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Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.08.2017, 16:53
Тэги: Видео, Фото, Горящие авто
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