В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль

Пожар произошел на проспекте Ленина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась машина, сообщают в соцсетях очевидцы.
Пожар начался во дворе дома. Автомобиль, припаркованный рядом с другими машинами, загорелся в четвертом часу дня 17 августа. Площадь пожара составила три квадратных метров, огонь потушили в течение пяти минут, сообщили НАШЕЙ в областном управлении МЧС.
Причины возгорания устанавливают эксперты. Пострадавших нет.
- В три часа дня в полицию поступило сообщение о пожаре на ЕКАД, где между Новосвердловской ТЭЦ и Березовским загорелся КамАЗ. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в моторном отсеке.
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В ночь на 13 августа в Екатеринбурге сгорели три автомобиля: на улице Таганской, на Уралмаше и на Уктусе.
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