В Екатеринбурге суд вынесет приговор главе Верх-Исетского района, которого обвиняют во взятке: онлайн-трансляция

Ранее прокурор запросил для Александра Бреденко 3 года и 6 месяцев заключения и штраф в три миллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Сегодня, 17 августа, Верх-Исетский районный суд вынесет приговор главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко, обвиняемому в получении взятки.
Бреденко задержали
на рабочем месте в феврале 2017года. По версии следствия, Александр получил 150 тысяч рублей в качестве взятки от индивидуального предпринимателя, за что оказал бизнесмену помощь в получении муниципального контракта стоимостью 15 миллионов рублей.
После задержания Бреденко отправили под домашний арест. Свою вину он отрицает и утверждает, что его подставили, а 150 тысяч он получил не в качестве взятки, а на покупку подарков сотрудницам администрации к 8 марта.
НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
09.20. Александр Бреденко приехал в суд с большой сумкой. Видимо, он не надеется на оправдательный приговор.
09.26.
– Вина Бреденко доказана, – говорит судья Екатерина Шопоняк. – За общее покровительство при исполнении муниципального контракта.
В обвинительном приговоре говорится, что Бреденко осознавал общественную опасность своих деяний.
09.32. Судья говорит, что вина подсудимого подкреплена свидетелем – бизнесменом Перминовым. Шопоняк отметила, что Бреденко являлся должностным лицом.
– Изъяты 150 тысяч рублей номиналом по 1 тысяче рублей. Номера купюр совпали с ранее переписанными. Признаки провокации со стороны работников правоохранительных органов суд не нашел.
09.50. Судья говорит о том, что в деле имеются показания свидетелей, которые подтверждают, что Бреденко действительно искал деньги на закупку подарков сотрудницам к 8 марта.
09.54. Александру Бреденко выносит приговор Екатерина Шопоняк. Она стала широко известна после процесса над "ловцом покемонов" Русланом Соколовским.
Фото: Евгений Стоянов/Наша Газета
10.02.
– Вина подсудимого по уголовной статье 290 ч.2. установлена. Отягчающих обстоятельств не установлено. В качестве смягчающих суд учел, что подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка. Также он ранее не привлекался к уголовной ответственности.
При этом судья отметила, что подсудимый совершил тяжкое преступление. И срок наказания должен быть реальным, а не условным.
10.05. Суд постановил признать Бреденко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Судья говорит, что Бреденко будет взят под стражу в зале суда.
10.06. Также он не сможет в течение трех лет занимать государственные должности. Штраф суд решил не назначать.
10.07. У адвокатов Бреденко есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор в облсуде.
10.14. Несмотря на то, что обвинение запрашивало три года и шесть месяцев лишения свободы, гособвинитель Алексей Папилин заявил, что прокуратура удовлетворена приговором. Папилин считает, что вина подсудимого полностью доказана.
10.17. Приставы взяли Бреденко под стражу прямо в зале суда.
Фото: Евгений Стоянов/Наша Газета