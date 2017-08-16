В Екатеринбурге суд вынесет приговор главе Верх-Исетского района, которого обвиняют во взятке: онлайн-трансляция

Ранее прокурор запросил для Александра Бреденко 3 года и 6 месяцев заключения и штраф в три миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Сегодня, 17 августа, Верх-Исетский районный суд вынесет приговор главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко, обвиняемому в получении взятки.

Бреденко задержали на рабочем месте в феврале 2017года. По версии следствия, Александр получил 150 тысяч рублей в качестве взятки от индивидуального предпринимателя, за что оказал бизнесмену помощь в получении муниципального контракта стоимостью 15 миллионов рублей.

После задержания Бреденко отправили под домашний арест. Свою вину он отрицает и утверждает, что его подставили, а 150 тысяч он получил не в качестве взятки, а на покупку подарков сотрудницам администрации к 8 марта.

В ходе прений 14 августа сторона обвинения запросила для Бреденко реальное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев , а также штраф в три миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

09.20. Александр Бреденко приехал в суд с большой сумкой. Видимо, он не надеется на оправдательный приговор.

09.26.

– Вина Бреденко доказана, – говорит судья Екатерина Шопоняк. – За общее покровительство при исполнении муниципального контракта.

В обвинительном приговоре говорится, что Бреденко осознавал общественную опасность своих деяний.

09.32. Судья говорит, что вина подсудимого подкреплена свидетелем – бизнесменом Перминовым. Шопоняк отметила, что Бреденко являлся должностным лицом.

– Изъяты 150 тысяч рублей номиналом по 1 тысяче рублей. Номера купюр совпали с ранее переписанными. Признаки провокации со стороны работников правоохранительных органов суд не нашел.

09.50. Судья говорит о том, что в деле имеются показания свидетелей, которые подтверждают, что Бреденко действительно искал деньги на закупку подарков сотрудницам к 8 марта.

09.54. Александру Бреденко выносит приговор Екатерина Шопоняк. Она стала широко известна после процесса над "ловцом покемонов" Русланом Соколовским.

Фото: Евгений Стоянов/Наша Газета

10.02.

– Вина подсудимого по уголовной статье 290 ч.2. установлена. Отягчающих обстоятельств не установлено. В качестве смягчающих суд учел, что подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка. Также он ранее не привлекался к уголовной ответственности.

При этом судья отметила, что подсудимый совершил тяжкое преступление. И срок наказания должен быть реальным, а не условным.

10.05. Суд постановил признать Бреденко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судья говорит, что Бреденко будет взят под стражу в зале суда.

10.06. Также он не сможет в течение трех лет занимать государственные должности. Штраф суд решил не назначать.

10.07. У адвокатов Бреденко есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор в облсуде.

10.14. Несмотря на то, что обвинение запрашивало три года и шесть месяцев лишения свободы, гособвинитель Алексей Папилин заявил, что прокуратура удовлетворена приговором. Папилин считает, что вина подсудимого полностью доказана.

10.17. Приставы взяли Бреденко под стражу прямо в зале суда.