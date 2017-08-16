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В Ирбите продавец ювелирного магазина украла 400 тысяч, чтобы погасить кредиты

В Ирбите продавец ювелирного магазина украла 400 тысяч, чтобы погасить кредиты
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Суд назначил ей условный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В Ирбите вынесли приговор местной жительнице, которая пошла на воровство ради погашения кредита.

Женщина работала продавцом в ювелирном магазине и в период с сентябрь 2015 по февраль 2017 года украла из кассы более 400 тысяч рублей.

– Продавец, пользуясь доверием работодателя,оформляла документы по приходу и продаже товара. Даже при проведении ревизий, ее преступления оставались незамеченными, – сообщает МВД Свердловской области.

Она признала свою вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб.

  • Суд признал ее виновной по статье "Присвоение или растрата" и назначил 2 года лишения свободы условно.

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Олег Галимов, 17.08.2017, 19:30
Тэги: Криминал, Новости дня, Суд
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