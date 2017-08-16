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В свердловскую колонию пытались пронести наркотики в телевизоре

В свердловскую колонию пытались пронести наркотики в телевизоре
16+
Фото: ГУФСИН Свердловской области
Жительница Алапаевска пришла на свидание с заключенным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

В колонию Тавды №24 пытались пронести мобильные телефоны и наркотики. Одна из посетительниц пришла на свидание с местным заключенным, захватив с собой телевизор.

Внутри оказались спрятаны два мобильных телефона и зарядные устройства. Также внутри кинескопа были найдены пакетики с запрещенным веществом.

– В одном пакете было белое, порошкообразное вещество, а во втором – коричневого цвета. Предположительно, это наркотики. Они отправлены на экспертизу, после которой уже сама жительница Алапаевска может попасть в колонию, – рассказали в ГУФСИН Свердловской области.

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Олег Галимов, 17.08.2017, 13:51
Тэги: Новости дня, Новости, Новости России
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